Убиты замглавы Бердянска по ЖКХ и его супруга, глава городского избиркома — Рогов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы администрации города Бердянска Запорожской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и его супруга, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию, убиты в пятницу. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Убиты [в пятницу] возле своего гаража замглавы Бердянска по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила Бойко, она возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию», — сказал он.