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Бах заявил, что решение об отстранении россиян было принято с «тяжелым сердцем»

15:32 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение рекомендовать отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях было очень тяжелым для Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Зальцбурге заявил в пятницу глава МОК Томас Бах.

«Мы были вынуждены принять эти защитные меры с очень тяжелым сердцем, потому что столкнулись с неразрешимой проблемой. С одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей миссии объединять весь мир на соревнованиях, с другой, единственным способом защитить эту миссию было рекомендовать не допускать спортсменов исключительно по причине их национальности», — сказал Бах.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, некоторые федерации разрешили участие российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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