Белоруссия на полгода вводит запрет на вывоз ряда промтоваров
09:20 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия с 23 сентября вводит временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров, в перечне запрещенных к вывозу более 250 кодов товарной номенклатуры. Соответствующее постановление, подписанное первым заместителем премьер-министра страны Николаем Снопковым, опубликовано в четверг на национальном правовом интернет-портале.
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — отмечается в документе.
Также ввозится запрет на вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС из Белоруссии в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
В частности, в перечень запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и ряд других видов продукции.
В соответствии с документом, временный запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом о происхождении товаров или актом экспертизы происхождения товаров, подтверждающим их белорусское или российское происхождение.
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