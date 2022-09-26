ВСУ за три дня референдума выпустили по ЛНР более 60 ракет из HIMARS
10:20 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три дня референдума в ЛНР о вхождении в состав России выпустили по республике более 60 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«За эти три дня референдума по населенным пунктам Луганской Народной Республики с украинской стороны прилетело 62 ракеты HIMARS американского производства», — сказал он.
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