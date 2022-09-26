Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву — СК РФ

12:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, напавший на школу в Ижевске, был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. От этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось, его личность в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые», — отметили в СК.

