Племянника Назарбаева приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о хищениях
14:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстанский суд приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева, к 6 годам лишения свободы по делу о хищениях. Об этом в понедельник сообщил портал Zakon.kz.
«Кайрат Сатыбалдыулы приговорен к шести годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
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