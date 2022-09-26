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Напавший на школу Ижевска находился на учете в психоневрологическом диспансере

15:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, открывший стрельбу в школе Ижевска, в результате чего погибли 13 человек, находился на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов в понедельник.

«Находился на учете в психоневрологическом диспансере», — сказал Бречалов.

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