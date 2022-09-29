В Москве выявили 3 216 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 216 против 4 041 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 192 207 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 27 против 29 днем ранее, до 46 004. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 013, до 2 984 776.