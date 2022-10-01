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Советница Зеленского получила частную аудиенцию у Папы Римского

14:50 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск провел частную аудиенцию с советницей украинского президента Аленой Вербицкой, уполномоченной по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола.

Вербицкая значится в списке принятых понтификом в ходе ежедневных аудиенций. Подробности встречи не приводятся.

Украинская сторона заявляет, что работает над возможностью поездки главы Римско-католической церкви в Киев. Сам понтифик выражал готовность осуществить такую поездку с целью выражения близости украинскому населению. Однако потом он заявил в частной беседе со своими собратьями иезуитами, что сейчас на эту поездку нет «божьей воли». Кроме того, врачи не рекомендуют 85-летнему Франциску передвижения в связи с болями в колене. При этом на Украине регулярно бывают представители Ватикана. Глава службы папских милостыней, польский кардинал Конрад Краевский недавно попал на Украине под обстрел, но не пострадал.

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