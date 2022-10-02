Москвичу в ЮАО аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

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Направленная жителю Южного административного округа Москвы Станиславу Шейхову мобилизационная повестка была отозвана после сверки данных в военкомате. Как заявил москвич СМИ, повестка лежала у него в почтовом ящике. «Там была указана дата, когда я должен был явиться в военкомат, но его представители пришли ко мне домой раньше этого срока и вручили отзыв. Конкретную причину мне не назвали», - сообщил Шейхов, который работает в школе. Также горожанин сейчас получает второе высшее образование и обучается на очно-заочном отделении. После сверки данных повестка была аннулирована.



Как уже сообщала «НГ», военный комиссариат Москвы и правительство города сумели в сжатые сроки актуализировать базы данных граждан, состоящих на воинском учете. В тех случаях, когда повестки были направлены на основании недостоверных учетных данных, их отзывают и аннулируют.

В Москве действует резервные пункты сбора мобилизованных, где представители призывных комиссий могут работать с горожанами, в том числе рассматривая их жалобы. Также в мегаполисе начал работу специальный центр поддержки семей мобилизованных на территории центра занятости «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1 стр. 1. Там обещают оказать помощь семьям мобилизованных по разным вопросам, например, с устройством детей в детские сады или школы, с получением социальной поддержки, поиском работы, а также готовы обеспечить бесплатные юридические консультации.