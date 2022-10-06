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Британцы контролируют все действия ВСУ в Запорожской области - Рогов

09:50 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все решения о ведении военных действий Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Запорожской области принимаются представителями Великобритании и других стран НАТО. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы», — сказал он.

По словам Рогова, украинские силовики относятся к жителям Запорожской области как к пушечному мясу. «В их переговорах четко слышны их просьбы, мол, пришли мне еще двести, пятьсот мяса и так далее. То есть, явно речь идет о числе людей и их происхождении», — добавил он.

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