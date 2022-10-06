Из-за сокращения импорта дерева из РФ Финляндия вынуждена увеличить вырубку лесов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вырубка лесов станет для Финляндии единственным вариантом обеспечения собственных потребностей в древесине в условиях прекращения поставок данного вида сырья из РФ. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении финского центра экономических исследований Pellervo («Пеллерво»).



«Растущий спрос на целлюлозу и изделия из дерева приведет к повышению потребления древесины в лесной промышленности Финляндии почти на 6% в следующем году. Для обеспечения отрасли необходимыми объемами сырья [республике] придется перейти на вырубку собственных лесов», — указывают эксперты организации.



В период с января по июнь 2022 года импорт дерева в Финляндию в целом сократился на 62%, при этом ранее «Россия была одним из основных поставщиков», уточнили в центре. Предприятия республики пытались компенсировать «фактическое прекращение» российских поставок за счет импорта древесины из Швеции и стран Балтии, однако данные попытки потерпели неудачу. «Спрос на балтийскую продукцию есть и в других странах, а цена на нее резко возросла, поэтому помощи из-за рубежа не предвидится», — заявила руководитель исследования Пола Хорн.



