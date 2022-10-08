В субботу, 8 октября, В Москве будет тепло и без осадков - синоптики

08:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в субботу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 13 до 15 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.