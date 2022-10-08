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Главы МЧС и Минтранса выехали к месту ЧП на Крымском мосту по поручению Путина

09:35 08.10.2022 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств", - сказал пресс-секретарь.

"Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД", - добавил он.

"По поручению главы государства, министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия", - сообщил Песков.

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