Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС

10:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар, возникший после подрыва автомобиля на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту, потушен. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается», — отметили в МЧС. В тушении задействовано 250 человек и 70 единиц техники.