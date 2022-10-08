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НОВОСТИ

Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС

10:27 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар, возникший после подрыва автомобиля на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту, потушен. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается», — отметили в МЧС. В тушении задействовано 250 человек и 70 единиц техники.

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