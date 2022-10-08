Паромная переправа в Крым сегодня запущена не будет из-за погоды
12:35 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Паромная переправа подготавливается к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои корректировки. <…> Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — сказал Лукашенко, рекомендовав желающим переправиться на кубанский берег искать ночлег.
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