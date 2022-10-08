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НОВОСТИ

Паромная переправа в Крым сегодня запущена не будет из-за погоды

12:35 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паромная переправа через Керченский пролив готовится, но в субботу ее не позволяют запустить погодные условия, сообщил журналистам врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Паромная переправа подготавливается к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои корректировки. <…> Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — сказал Лукашенко, рекомендовав желающим переправиться на кубанский берег искать ночлег.

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