Паромная переправа в Крым сегодня запущена не будет из-за погоды

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паромная переправа через Керченский пролив готовится, но в субботу ее не позволяют запустить погодные условия, сообщил журналистам врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Паромная переправа подготавливается к организации стабильной работы. Погодные условия вводят свои корректировки. <…> Погода сегодня не позволяет вообще ничего», — сказал Лукашенко, рекомендовав желающим переправиться на кубанский берег искать ночлег.