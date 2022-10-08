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НОВОСТИ

Паромную переправу в Крым, похоже, могут все же открыть уже сегодня

14:00 08.10.2022 Источник: Интерфакс

Керченская паромная переправа, возобновляемая после повреждения Крымского моста, начнет работу в субботу с пассажирских перевозок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Будет восстановлено паромное сообщение: сегодня - пассажирское, и до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение", - сказал Аксенов в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

И.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко подтвердил, что погода позволяет запустить паромное сообщение, пока речь идет о судах средней вместимости.

"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости - порядка 100 и более человек... Организовываются мероприятия, связанные с тестированием паромов, чтобы организовать регулярное паромное сообщение сегодня же", - сказал Лукашенко журналистам.

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