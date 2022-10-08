Оперштаб в Темрюкском районе принял решение открыть переправу для пассажиров через Керченский пролив 9 октября

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирские перевозки по Керченской паромной переправе начнутся в воскресенье во второй половине дня, сообщается в субботу в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

«По результатам работы краевого оперативного штаба в Темрюкском районе, оценки текущей погодной ситуации в акватории — Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября. 8 октября паромная переправа работу по перевозке пассажиров не начнет», — говорится в сообщении.