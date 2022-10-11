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В Запорожье прогремело не менее 16 взрывов — Рогов

09:20 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 16 взрывов прогремело утром в Запорожье, в нескольких районах города возник пожар, наблюдаются перебои с электричеством. Об этом во вторник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Начиная с 06:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима [президента Украины Владимира] Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов, — написал он в своем телеграм-канале. — В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма, также наблюдаются перебои с электричеством».

Глава подконтрольной Киеву Запорожской военной администрации Александр Старух также сообщил о взрывах в городе и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Киев утратил контроль над 72-73% Запорожской области. Под контролем ВС Украины остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона.

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