В России выявили 13 970 заболевших ковидом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 970 против 15 661 днем ранее. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Впервые с 3 августа в стране выявлено менее 15 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 232 963 случая заражения.

Число летальных исходов возросло за сутки на 109 против 96 днем ранее, до 388 404. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 31 509 против 24 819 днем ранее, до 20 470 552.