Удвоено число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма
13:20 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма увеличено до шести, сообщила во вторник журналистам сенатор от региона Ольга Ковитиди.
«Что касается сегодняшнего дня. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи организована работа пяти накопительных площадок, количество досмотровых пунктов увеличено вдвое — их теперь шесть», — сказала Ковитиди.
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