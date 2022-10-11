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НОВОСТИ

Удвоено число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма

13:20 11.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма увеличено до шести, сообщила во вторник журналистам сенатор от региона Ольга Ковитиди.

«Что касается сегодняшнего дня. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи организована работа пяти накопительных площадок, количество досмотровых пунктов увеличено вдвое — их теперь шесть», — сказала Ковитиди.

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