Удвоено число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма увеличено до шести, сообщила во вторник журналистам сенатор от региона Ольга Ковитиди.

«Что касается сегодняшнего дня. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи организована работа пяти накопительных площадок, количество досмотровых пунктов увеличено вдвое — их теперь шесть», — сказала Ковитиди.