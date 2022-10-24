На заправках «Роснефти» можно расплатиться через Систему быстрых платежей

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Клиенты автозаправочных комплексов «Роснефти» теперь могут оплатить топливо и товары, используя Систему быстрых платежей (СБП). Компания внедрила этот способ оплаты совместно с Всероссийским банком регионов развития (ВБРР). Платежи посредством СБП уже принимают более 1900 автозаправок «Роснефти» в более чем 40 регионах РФ.

Новым способом безналичной оплаты по QR-коду со смартфона клиенты могут использовать на кассовых терминалах. При совершении покупки нужно зайти в мобильное приложение своего банка, выбрать раздел «оплата по QR-коду», отсканировать QR-код на платежном терминале и подтвердить операцию.

Напомним, в 2019 году «Роснефть» запустила сервис оплаты топлива для корпоративных клиентов через собственное мобильное приложение «РН-Карт», позволившее отказаться от пластиковых топливных карт. Оплатить топливо виртуальной топливной картой можно по штрих-коду без подключения к интернету и не выходя из автомобиля. «РН-Карт» было создано на основе собственных разработок «Роснефти». Также в мобильном приложении клиенты могут узнать о видах и стоимости топлива, выбрать оптимальный маршрут до автозаправки, узнать настроенные лимиты по виртуальной топливной карте и посмотреть историю операций.

В 2020 году в партнерстве с компанией «Яндекс» для физических лиц начал действовать сервис бесконтактной оплаты топлива на базе мобильных приложений «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». А 2021 году на заправках «Роснефти» был запущен еще один сервис – «Наличные с покупкой»: клиенты при оплате топлива или других сопутствующих товаров картами Mastercard, Visa или «Мир» любого банка могут снять на кассе до 5000 руб.