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Киев может создавать «грязную бомбу» не только на двух указанных РФ объектах — Небензя

09:00 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти имеют возможности для создания «грязной бомбы» не только на двух обозначенных РФ объектах в Киеве и Желтых Водах. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия на закрытом заседании Совета Безопасности ООН подняла вопрос о «возможной подготовке киевским режимом „грязной бомбы“ для применения на Украине». Как отметил российский постпред, украинские власти «имеют возможности и потенциал [для создания „грязной бомбы“] не только на указанных двух объектах, но и на других предприятиях». «Мы обращаемся к нашим коллегам с призывом сделать все возможное, чтобы не допустить столь ужасного сценария», — сказал Небензя по-английски.

«Мы заявили гендиректору [Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю] Гросси, что он должен быть начеку, поскольку она („грязная бомба“ — прим. ТАСС) может быть произведена не только на этих двух объектах. У Украины есть потенциал», — отметил российский дипломат.

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