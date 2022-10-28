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Расследование взрывов на «Северном потоке — 2» затруднено — Боррель

09:20 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследование взрывов на «Северном потоке — 2» еще не было завершено, так как затруднено большой глубиной. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — сказал он журналистам в Буэнос-Айресе.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке — 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах прохождения «Северных потоков».

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