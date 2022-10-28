Британия прекратит импорт СПГ из России с 1 января 2023 г

22:05 Источник: Интерфакс

Великобритания с 1 января следующего года прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщило в пятницу британское внешнеполитическое ведомство.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что касается сокращения их зависимости", - говорится в публикации МИД Великобритании в твиттере.