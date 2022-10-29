МВД России объявило в розыск общественного деятеля Максима Каца
12:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
«Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства, без уточнения по какой именно статье ведется розыск.
Министерство юстиции РФ в июле текущего года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.
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