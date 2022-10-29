МВД России объявило в розыск общественного деятеля Максима Каца

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политический и общественный деятель Максим Кац (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

«Кац Максим Евгеньевич, 23 декабря 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства, без уточнения по какой именно статье ведется розыск.

Министерство юстиции РФ в июле текущего года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.