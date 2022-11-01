Работать с Европой по газу напрямую сложно, поэтому РФ выбрала Турцию — Путин
10:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выбрала Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа потому, что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Об этом заявил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — пояснил глава российского государства.
Как отметил Путин, Москве с Анкарой «в этом смысле проще работать». «Во-первых, потому, что президент [Турции Тайип] Эрдоган — человек слова. Если мы с ним договариваемся о чем-то — может быть, трудно договориться, — но если договариваемся, то мы стараемся исполнять. Второе — нам легче контролировать акваторию Черного моря», — обрисовал ситуацию президент РФ.
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