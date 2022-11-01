0
0
152
НОВОСТИ

Работать с Европой по газу напрямую сложно, поэтому РФ выбрала Турцию — Путин

10:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выбрала Турцию в качестве возможного хаба для поставок газа потому, что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно. Об этом заявил в понедельник журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — пояснил глава российского государства.

Как отметил Путин, Москве с Анкарой «в этом смысле проще работать». «Во-первых, потому, что президент [Турции Тайип] Эрдоган — человек слова. Если мы с ним договариваемся о чем-то — может быть, трудно договориться, — но если договариваемся, то мы стараемся исполнять. Второе — нам легче контролировать акваторию Черного моря», — обрисовал ситуацию президент РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 01.11.2022
Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей
0
42
11:00 01.11.2022
Около 70 тысяч человек вывезены с правобережной части Херсонской области — Сальдо
0
47
10:32 01.11.2022
Зерновая сделка не может реализовываться на прежних условиях — Володин
0
112
10:20 01.11.2022
Часть помощи на 2023 год ЕС предоставит Украине в виде кредитов - Politico
0
136
10:05 01.11.2022
Байден назвал возмутительным получение нефтяными компаниями США сверхдоходов «от войны»
0
157
09:32 01.11.2022
В Уголовном кодексе РФ хотят прописать наказание для уклонистов от мобилизации
0
224
09:20 01.11.2022
В Севастополе сбит БПЛА - губернатор
0
190
09:05 01.11.2022
Атака на Черноморский флот частично шла в коридоре, по которому вывозится зерно — Путин
0
230
09:00 01.11.2022
Cоюзные силы продвигаются на угледарском направлении - Пушилин
0
252
23:45 31.10.2022
Путин о переговорах с Украиной: Мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия
0
607

Возврат к списку