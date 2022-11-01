0
0
0
НОВОСТИ

Срочники, поступающие на службу, не будут направляться в зону СВО

14:12 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции (СВО) направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что «все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 01.11.2022
Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косове и Метохии
0
65
13:32 01.11.2022
К концу октября инфляция в РФ составила 13% против примерно 18% в апреле — Мишустин
0
117
13:20 01.11.2022
Собственники стратегических предприятий должны определить свою позицию по СВО — Клишас
0
143
13:05 01.11.2022
Лукашенко считает недопустимым продолжение конфликтов в рамках ОДКБ
0
164
13:00 01.11.2022
Росгвардия за неделю выявила 27 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
0
145
12:32 01.11.2022
У греческого острова Эвбея затонул парусник с 68 мигрантами, спасены 9 человек
0
180
12:20 01.11.2022
В Москве выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
171
12:05 01.11.2022
Специальность «Русский язык» осталась всего в четырех вузах Украины
0
218
12:00 01.11.2022
Чистая прибыль Saudi Aramco за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза
0
219
11:33 01.11.2022
Мэр Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941 года
0
222

Возврат к списку