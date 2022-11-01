Срочники, поступающие на службу, не будут направляться в зону СВО
14:12 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции (СВО) направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что «все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой».
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