Срочники, поступающие на службу, не будут направляться в зону СВО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону специальной военной операции (СВО) направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут», — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что «все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой».