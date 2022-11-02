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Из-за инфляции больницам ФРГ выделена помощь на сумму до 8 млрд евро - министр Минздрава

08:15 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах пообещал больницам помощь на сумму до 8 млрд евро в условиях высокого уровня инфляции и серьезных затрат на электроэнергию.

«Это будет работать таким образом, что мы выделим деньги из фонда экономической стабилизации — до 8 млрд евро», — заявил Лаутербах во вторник вечером в эфире телеканала Цэ-дэ-эф. При этом он заверил, что «ни у одной больницы не будет проблем из-за того, что она не может справиться с инфляцией, не сможет платить за электричество или за газ». По словам министра, больницы также будут защищены посредством объявленного властями ограничения цен на газ и электроэнергию, «но не только».

«Таким образом, мы гарантируем, что больницы не столкнутся с проблемами с ликвидностью из-за инфляции, цен на электроэнергию и газ», — подчеркнул глава Минздрава ФРГ. Однако более подробно о том, как конкретно будет выглядеть финансовая помощь, он не сообщил. Окончательное решение, как указал Лаутербах, должно быть принято в среду.

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