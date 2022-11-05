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Сотрудники Twitter, боровшиеся с распространением фейков в соцсети, уволены - СМИ

11:10 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники компании Twitter («Твиттер»), которые занимались модерацией контента и боролись с распространением недостоверной информации в одноименной социальной сети, попали под масштабное сокращение. Об этом в пятницу сообщил телеканал Эн-би-си со ссылкой на бывших работников компании, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.

По словам собеседников канала, особенно много людей было уволено в командах, которые курируют направление трендов в «Твиттере», а также отвечают за «здоровье пользователей», модерируют контент и обеспечивают нормальную работу сайта. Два бывших сотрудника компании и один действующий сказали Эн-би-си, что увольнения в этих структурах могут привести к «хаосу» в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

Сокращения затронули многих людей, которые старались не допустить распространения в соцсети запрещенного контента, в том числе связанного с разжиганием ненависти и травлей пользователей. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации. Как в свою очередь отметил источник телеканала Си-эн-би-си, у Маска в результате массовых увольнений будет «компания без сотрудников».

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