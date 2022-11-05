Сотрудники Twitter, боровшиеся с распространением фейков в соцсети, уволены - СМИ
11:10 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам собеседников канала, особенно много людей было уволено в командах, которые курируют направление трендов в «Твиттере», а также отвечают за «здоровье пользователей», модерируют контент и обеспечивают нормальную работу сайта. Два бывших сотрудника компании и один действующий сказали Эн-би-си, что увольнения в этих структурах могут привести к «хаосу» в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.
Сокращения затронули многих людей, которые старались не допустить распространения в соцсети запрещенного контента, в том числе связанного с разжиганием ненависти и травлей пользователей. Кроме того, больше не существует команды кураторов социальной сети, которые публиковали опровержения дезинформации. Как в свою очередь отметил источник телеканала Си-эн-би-си, у Маска в результате массовых увольнений будет «компания без сотрудников».
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