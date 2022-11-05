Под давлением США Киев отменил встречу с иранскими военными экспертами - МИД Ирана

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян возложил в субботу на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросам вооружений. Как передал телеканал «Аль-Маядин», глава иранской дипломатии подтвердил, что такая встреча планировалась на территории Польши в связи с обвинениями в адрес Тегерана по поводу якобы имевших место поставок иранского оружия в РФ во время специальной военной операции на Украине.



«Действительно, мы договорились с министром Дмитрием Кулебой о дате встречи две недели назад в одной из европейских стран, и военная делегация из Ирана отправилась туда, но украинская сторона отказалась в последний момент от переговоров», — сказал он в беседе с активистами международной группы защитников Устава ООН. «Киев отменил встречу в последний момент, — подчеркнул Абдоллахиян. — Это произошло за 90 минут до начала заседания по причине оказанного на него (на Киев — прим. ТАСС) американского давления».



