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Партия «Объединенный иудаизм Торы» рекомендовала Нетаньяху в премьеры Израиля

13:05 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Религиозная партия «Объединенный иудаизм Торы» в четверг рекомендовала президенту Израиля Ицхаку Герцогу кандидатуру Биньямина Нетаньяху на пост главы нового правительства страны.

«Представители партии „Объединенный иудаизм Торы“ посетили сегодня утром резиденцию президента и рекомендовали президенту Ицхаку Герцогу, чтобы депутату Кнессета (парламента — прим. ТАСС) Биньямину Нетаньяху было поручено сформировать правительство по итогам выборов в 25-й созыв Кнессета», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

В среду в ходе первого дня консультаций кандидатуру Нетаньяху на пост премьера рекомендовали партия самого политика «Ликуд» и религиозная ШАС, представители «Еш атид» предложили президенту кандидатуру своего лидера, действующего премьера Яира Лапида, а делегаты от входящего в нынешнюю коалицию блока «Государственный лагерь», возглавляемого министром обороны Бени Ганцем, не стали рекомендовать ни одной кандидатуры.

Консультации по вопросу формирования нового кабмина в резиденции израильского президента завершатся в пятницу. За это время Герцог пообщается последовательно с представителями всех политических сил, представленных в Кнессете, и выслушает их рекомендации по поводу кандидатуры будущего премьера. После этого президент объявит имя депутата Кнессета, которому он поручит задачу формирования правительства. Согласно закону, у первого претендента на пост премьера будет 28 дней на формирование кабмина с возможностью продления на 14 дней.

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