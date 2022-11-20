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Трамп заявил, что не собирается возвращаться в «Твиттере»

17:30 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунт которого в «Твиттере» был разблокирован 19 ноября, заявил, что не заинтересован в возвращении на эту платформу.

«Я не вижу причин для этого, у них в „Твиттере“ много проблем, вы видите, что происходит», — сказал Трамп во время онлайн-выступления. Его слова приводит в воскресенье газета «Хилл».

Издание отмечает, что экс-президент также положительно отозвался о нынешнем владельце «Твиттера», американском предпринимателе Илоне Маске. Однако политик дал понять, что его основной публичной онлайн-площадкой останется запущенная им в феврале Truth Social.

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