Россия не будет "стрелять себе в ногу" при введении потолка цен на энергоресурсы - Песков

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он напомнил заявление главы государства Владимира Путина о том, что с такими странами Россия торговать нефтью и газом не будет. «Пока позиция такая», — подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Но очевидно, что мы видим сейчас какие-то цифры [этого потолка], которые озвучиваются. Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», — пояснил Песков.