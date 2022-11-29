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В России выявили 5 048 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 048, летальных исходов из-за ковида — на 50. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 918 случаев заражения и 51 смерть, всего с начала пандемии — 21 579 812 и 391 890 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 262 против 4 174 днем ранее, до 20 986 290.

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