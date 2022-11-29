Опыт Москвы будет использован в развитии системы соцзащиты ЛНР

13:19

Представители социальных служб Москвы поделились профессиональным опытом с коллегами из Луганской народной республики (ЛНР), которые посетили российскую столицу. Между сотрудниками соцслужб двух регионов заключено специально соглашение о сотрудничестве, в рамках которого между ними наживаются связи. В ноябре в Москве уже принимали делегацию из Луганска, члены которой посетили в мегаполисе центры содействия семейному воспитанию, школу-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, Комплексный реабилитационно-образовательный центр, Московский городской центр реабилитации и центр реабилитации и образования № 7.

По словам главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака, российская столица продолжает предоставлять гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам. «Мы не только передаем спецсредства нуждающимся, но и делимся уникальным опытом специалистов, - говорит Стружак. - Особое внимание сейчас необходимо тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно — детям-сиротам и детям с инвалидностью, поэтому столица подготовила программу визита делегации в соответствии с этим запросом. Для гостей из Луганска были организованы экскурсии в учреждения соцзащиты для детей-сирот, реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры Москвы».

Первая встреча коллег из Москвы и ЛНР состоялась в октябре, когда московские эксперты посещали центры социальной защиты в Луганске. В ходе встреч обсуждались варианты материально-технического оснащения местных учреждений, проведения образовательных мероприятий для специалистов в онлайн-формате и другие потребности ЛНР. По словам директора Луганского детского учреждения санаторного типа «Незабудка» Александра Шабанова, перед специалистами стоит задача не только сохранить то хорошее, что есть в сфере социальной защиты ЛНР, но и оптимизировать ее с учетом законодательства Российской Федерации и имеющегося опыта. «Несмотря на огромные возможности, которые дают нам цифровые технологии, ничто не заменит непосредственного общения, — заявил Шабанов. - Выражаем огромную признательность московским коллегам за теплый прием и возможность изнутри познакомиться с организацией работы лучших детских учреждений социальной сферы Москвы».