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НОВОСТИ

Глава МИД Финляндии назвал главную причину стремления в НАТО

09:35 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

лавная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине. С таким утверждением в опубликованном в воскресенье интервью агентству Киодо выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — сказал он. По его словам, с началом специальной военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Как утверждает Хаависто, с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, «как реагировать» и «где получить поддержку» в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, что и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО.

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