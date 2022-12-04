Глава МИД Финляндии назвал главную причину стремления в НАТО

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

лавная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине. С таким утверждением в опубликованном в воскресенье интервью агентству Киодо выступил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.



«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — сказал он. По его словам, с началом специальной военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Как утверждает Хаависто, с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, «как реагировать» и «где получить поддержку» в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, что и стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО.



