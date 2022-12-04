Из-за роста цен треть французов может отказаться от рождественских подарков - опрос
12:30 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полторы недели назад газета «Фигаро» публиковала итоги другого социологического исследования IFOP, 18% участников которого выразили опасение, что будут не в состоянии купить рождественские подарки в этом году. Нынешний опрос проводился среди 1,5 тыс. человек, из которых 34% поделились такими же опасениями. В декабре 2021 года данный показатель достигал 30%, уточнил телеканал.
Сейчас 63% респондентов выразили обеспокоенность ростом цен во Франции, а 26% признались, что, возможно, обратятся за помощью в благотворительные организации, чтобы получить еду. В IFOP обращают внимание, что похожими были результаты опроса в декабре прошлого года, однако теперь заметно чаще о нехватке средств говорят родители с детьми.
Во вторник Бэ-эф-эм сообщил, что игрушки во Франции в среднем подорожали на 6% из-за роста цен на материалы и нехватки электронных компонентов. По данным IFOP, из-за этого 51% жителей страны намерены снизить расходы на подарки. Согласно сведениям телеканала, эти расходы в среднем должны составить 408 евро в этом году по сравнению с 386 евро в прошлом году.
НОВОСТИ
- 14:32 02.12.2022
- Истребители РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР
- 11:20 02.12.2022
- США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой
- 11:00 02.12.2022
- В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
- 09:05 02.12.2022
- В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
- 14:12 01.12.2022
- ВС РФ уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области
- 09:20 01.12.2022
- США намерены значительно увеличить масштабы подготовки украинских военных — CNN
- 20:20 30.11.2022
- В Минобороны Белоруссии подсчитали количество войск США у границ союзного государства
- 14:00 30.11.2022
- В пяти соединениях РВСН готовятся развернуть новые ракетные комплексы — Шойгу
- 13:32 30.11.2022
- К боевой учебе мобилизованных привлечено около трех тыс. инструкторов — Шойгу
- 13:20 30.11.2022
- Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики «Хун-6К» Китая провели патрулирование в АТР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать