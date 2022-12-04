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Из-за роста цен треть французов может отказаться от рождественских подарков - опрос

12:30 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть французов могут отказаться от идеи покупки подарков на Рождество из-за роста цен на электроэнергию и высокой инфляции в стране. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на результаты опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (IFOP).

Полторы недели назад газета «Фигаро» публиковала итоги другого социологического исследования IFOP, 18% участников которого выразили опасение, что будут не в состоянии купить рождественские подарки в этом году. Нынешний опрос проводился среди 1,5 тыс. человек, из которых 34% поделились такими же опасениями. В декабре 2021 года данный показатель достигал 30%, уточнил телеканал.

Сейчас 63% респондентов выразили обеспокоенность ростом цен во Франции, а 26% признались, что, возможно, обратятся за помощью в благотворительные организации, чтобы получить еду. В IFOP обращают внимание, что похожими были результаты опроса в декабре прошлого года, однако теперь заметно чаще о нехватке средств говорят родители с детьми.

Во вторник Бэ-эф-эм сообщил, что игрушки во Франции в среднем подорожали на 6% из-за роста цен на материалы и нехватки электронных компонентов. По данным IFOP, из-за этого 51% жителей страны намерены снизить расходы на подарки. Согласно сведениям телеканала, эти расходы в среднем должны составить 408 евро в этом году по сравнению с 386 евро в прошлом году.


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