В Москву с официальным визитом прибыла делегация парламентариев Ирана - комитет Думы

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация парламентариев Ирана во главе с председателем комиссии меджлиса исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде в воскресенье прибыла в Москву. В планах у делегации — провести переговоры с российскими коллегами и принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое состоится в понедельник.



«Делегация парламентариев Ирана во главе с Председателем Комиссии Меджлиса Исламского Совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахидом Джалалзаде прибыла сегодня в Москву. В аэропорту Шереметьево их встречал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев», — сообщила пресс-служба думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в воскресенье.



