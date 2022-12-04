В Сирии задержали 18 боевиков и финансиста ИГ - власти
14:30 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В числе схваченных террористов — ответственный в ИГ за финансовые операции», — говорится в сообщении министерства в «Твиттере». Его имя и национальная принадлежность не уточняются.
По данным МВД, боевики занимались пропагандой, вербовкой, сбором разведданных и подготовкой террористических атак. При обысках в местах проживания задержанных обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы и другие приспособления для изготовления взрывных устройств.
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