В Сирии задержали 18 боевиков и финансиста ИГ - власти

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие спецслужбы задержали на севере Сирии 18 боевиков террористических Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Об этом сообщило в воскресенье МВД страны.



«В числе схваченных террористов — ответственный в ИГ за финансовые операции», — говорится в сообщении министерства в «Твиттере». Его имя и национальная принадлежность не уточняются.



По данным МВД, боевики занимались пропагандой, вербовкой, сбором разведданных и подготовкой террористических атак. При обысках в местах проживания задержанных обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы и другие приспособления для изготовления взрывных устройств.



