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НОВОСТИ

Нахождение за границей для уехавших из-за СВО россиян могут сделать "менее комфортным"

09:05 05.12.2022 Источник: Ведомости

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил «Ведомостям», что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, – пояснил он. – Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».

Сенатор допустил, что законодательство может быть соответствующим образом изменено.

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