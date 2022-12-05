Нахождение за границей для уехавших из-за СВО россиян могут сделать "менее комфортным"
09:05 05.12.2022 Источник: Ведомости
Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил «Ведомостям», что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, – пояснил он. – Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».
Сенатор допустил, что законодательство может быть соответствующим образом изменено.
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