Один человек погиб, двое под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску
12:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек, по предварительным данным, погиб, двое находятся под завалами и, предположительно, тоже погибли, около 15 ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом ТАСС в понедельник сообщил мэр Алчевска Альберт Апшев.
«Пока известно, что один человек, по предварительной информации, погиб, два человека находятся под завалами и, предположительно, тоже погибли. Сейчас МЧС занимается их извлечением. Пять человек получили тяжелые травмы, еще более 10 обратились к нашим медикам за помощью», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:40 05.12.2022
- Участники реферальной программы Сбербанка для малого бизнеса получат 3000 рублей на счет
- 11:32 05.12.2022
- В Азербайджане начались совместные с ВС Турции военные учения
- 11:20 05.12.2022
- Силовики проверяют информацию о ЧП на военных объектах в Энгельсе — саратовский губернатор
- 11:05 05.12.2022
- Нужно обеспечить стабильные поставки на фоне введения потолка цен на нефть из РФ — МИД КНР
- 11:00 05.12.2022
- Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании
- 10:45 05.12.2022
- Михаил Гуцериев о чеченском народе: Люди, которым свойственно милосердие, честность и порядочность
- 10:32 05.12.2022
- Три человека погибли и пятеро пострадали при взрыве на аэродроме под Рязанью
- 10:20 05.12.2022
- Цены на нефть выросли после введения потолка цен на российское топливо — ТВ
- 10:05 05.12.2022
- Япония не уверена в эффективности потолка цен на российскую нефть — кабмин
- 10:00 05.12.2022
- Макрон заявил, что Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать