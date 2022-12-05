Один человек погиб, двое под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек, по предварительным данным, погиб, двое находятся под завалами и, предположительно, тоже погибли, около 15 ранены в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом ТАСС в понедельник сообщил мэр Алчевска Альберт Апшев.

«Пока известно, что один человек, по предварительной информации, погиб, два человека находятся под завалами и, предположительно, тоже погибли. Сейчас МЧС занимается их извлечением. Пять человек получили тяжелые травмы, еще более 10 обратились к нашим медикам за помощью», — сказал он.