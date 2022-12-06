В Вильнюсе начался демонтаж стел крупнейшего в Литве воинского мемориала

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по демонтажу шести стел на крупнейшем в Литве мемориале в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат начались во вторник на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Об этом сообщил столичный муниципалитет.

«Подготовительные работы, начатые на прошлой неделе, завершены. Подрядчик приступает к непосредственному демонтажу стел», — говорится в сообщении. Демонтаж планируется завершить к католическому Рождеству.

Решение о сносе шести стел, изображающих солдат разных родов войск, на Антакальнисском кладбище Вильнюса городские власти приняли в июне. Провести демонтаж планировалось до 1 ноября. Однако этому помешала рекомендация Комитета по правам человека ООН, который призвал временно воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам, в том числе мемориала в столице.

Литовские власти обратились в комитет с разъяснениями своих намерений и просьбой отменить рекомендацию. Комитет оставил ее в силе. После этого вице-мэр Валдас Бенкунскас заявил, что позиция комитета ООН по этому вопросу является второстепенной. «Решение комитета является несправедливым, поэтому учтено не будет», — говорится в сообщении мэрии.

Как отмечало посольство РФ в Литве, снос памятников властями Литвы осуществляется вопреки международному праву.