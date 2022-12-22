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Миротворцы РФ в Карабахе не выполняют свои функции по заявлению 2020 года — Пашинян

11:20 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, имеет обязательства контролировать Лачинский коридор, однако де-факто не выполняет их. Об этом в четверг на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Согласно шестому пункту заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору», — отметил он.

По словам Пашиняна, «де-факто получается, что взятое на себя по трехстороннему заявлению обязательство — держать под контролем Лачинский коридор — не выполняется и российскими миротворческими войсками». «Конечно, это происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель присутствия российских миротворческих сил — не допустить подобного беззакония и держать под контролем Лачинский коридор», — добавил премьер Армении.

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