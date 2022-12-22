Запад настроен на длительное противостояние с РФ — Захарова
14:12 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Западом Украины говорит о том, что он настроен на длительное противостояние с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.
«Коллективный Запад настроен на длительное противостояние с Россией», — сказала она. По словам дипломата, об этом свидетельствуют факты поддержки киевского режима со стороны Запада. «Как бы на Западе не пытались вооружить неонацистской режим в Киеве, затянуть боевые действия, так цинично и бездарно закрывать глаза на чудовищные преступления не получится», — указала Захарова.
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