Сбер приготовил выгодные новогодние предложения для малого бизнеса

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В преддверии Нового года Сбер приготовил специальные предложения для малого бизнеса, которые помогут предпринимателям сэкономить. Клиенты смогут воспользоваться специальными условиями эквайрингового обслуживания, получить скидки на заказы в СберМаркете и оформление страховых полисов в СберСтраховании.

Ставка по эквайрингу для новых клиентов (включая тех, кто уже имеет расчетный счет в Сбере, но еще не подключал эквайринг) составляет всего 1% от суммы покупки, а за платежи по SberPay QR – 0,8%. Предложеное доступно для пользователей смарт-терминалов «Эвотор», в том числе сервиса «Мобильный кассир» Эвотора. Льготный тариф действует до конца месяца, в котором заключается договор эквайринга, и следующий полный месяц. Чтобы получить низкую ставку, нужно заключить договор эквайринга до 28 февраля 2023 года.

Новые клиенты СберМаркета получат скидку 25% на первый заказ на сумму от 5000 руб. Если оплатить заказ бизнес-картой Сбера, скидка применится автоматически, а если любым другим способом – достаточно ввести промокод NEWSBER23. Те, кто уже заказывал товары на СберМаркете раньше, получат 10-процентную скидку на повторный заказ от 5000 руб. по промокоду SBER23. Оба предложения действуют до 31 декабря при любом способе оплаты, кроме подарочных сертификатов.

СберСтрахование предлагает юрлицам и индивидуальным предпринимателям приобрести полисы «Защита сотрудников» и «Личная защита онлайн» со скидкой 40% по промокоду SBER23. «Защита сотрудников» позволяет застраховать персонал от несчастного случая и по ДМС. «Личная защита онлайн» предоставляет оформившим кредиты клиентам защиту от непредвиденных обстоятельств со здоровьем. Страховая компания погасит финансовые обязательства, если заемщик не сможет это сделать из-за потери трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания, а также выплатит компенсацию при длительном нахождении застрахованного на больничном.