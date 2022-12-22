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Талибы публично высекли плетью 30 человек за «моральное разложение»

15:12 22.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) публично высекли плетьми 30 человек, в том числе 15 женщин, в качестве наказания за «моральное разложение». Об этом сообщило в четверг афганское агентство Аамадж Ньюс со ссылкой на местные источники.

По их данным, инцидент произошел в провинции Бадахшан, расположенной в северо-восточной части Афганистана. Каждый из обвиняемых получил по 40 ударов плетьми. Публичная экзекуция была осуществлена на территории футбольного стадиона в провинции.

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