Нетаньяху приветствовал действия полицейских, застреливших террориста в Кафр-Касеме

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, завершающий формирование кабинета министров по итогам состоявшихся в Израиле 1 ноября парламентских выборов, приветствовал в пятницу решительные действия израильских полицейских, нейтрализовавших ранее в тот же день подозреваемого, открывшего по ним огонь в городе Кафр-Касем в центральной части еврейского государства.

«Я приветствую действия полицейских, которые профессионально и быстро уничтожили террориста в Кафр-Касеме, тем самым предотвратив более крупное нападение», — написал Нетаньяху в «Твиттере».

Ранее в пятницу в Кафр-Касеме «двое полицейских были легко ранены во время атаки», сообщила пресс-служба полиции.

По данным радио «Кан», теракт совершил 22-летний израильский араб. Подозреваемый сам вызвал полицию, после чего бросил в приехавшую патрульную машину бутылку с зажигательной смесью и открыл огонь по полицейским. Затем он на своей машине выехал из двора своего дома и попытался совершить наезд на стражей порядка, которые открыли огонь на поражение, указывает радиостанция.