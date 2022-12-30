Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией — Си Цзиньпин

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой, в котором стороны бы выступали в качестве глобальных партнеров. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие с Россией, предоставлять друг другу возможности по развитию, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран», — сказал Си Цзиньпин. Открытие переговоров транслировал телеканал «Россия-24».