Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией — Си Цзиньпин
13:30 30.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин выражает готовность наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой, в котором стороны бы выступали в качестве глобальных партнеров. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие с Россией, предоставлять друг другу возможности по развитию, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран», — сказал Си Цзиньпин. Открытие переговоров транслировал телеканал «Россия-24».
НОВОСТИ
- 14:30 30.12.2022
- Правительство Тони Блэра обсуждало разрушение ОПЕК ради снижения цен на нефть — FT
- 14:00 30.12.2022
- В России выявили 5 810 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 30.12.2022
- В поле под Волгоградом нашли упавшие обломки неизвестного объекта, жертв нет — власти
- 12:30 30.12.2022
- Путин пожелал Си Цзиньпину и всему дружественному Китаю новых успехов
- 12:00 30.12.2022
- Новая конституция ДНР устанавливает приоритет семейного воспитания детей — Пушилин
- 11:30 30.12.2022
- Парламент ЛНР единогласно принял новую конституцию республики
- 11:00 30.12.2022
- Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию ВСУ как одну из версий инцидента с ракетой
- 10:30 30.12.2022
- Поставки оружия Киеву являются «кратчайшим путем к миру» - генсек НАТО
- 10:02 30.12.2022
- «Роснефть» и «Иннопрактика» выпустили атлас «Морские млекопитающие России»
- 10:00 30.12.2022
- США знают о разворовывании помощи Киеву - Азаров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать