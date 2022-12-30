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НОВОСТИ

На посту главы МИД Китая Ван И сменит экс-посол в США Цинь Ган

15:20 30.12.2022 Источник: Интерфакс

Власти КНР выбрали посла Китая в США Цинь Гана новым главой внешнеполитического ведомства, передает CGTN.

"Цинь Гана, китайского посла в США, в пятницу назначили новым министром иностранных дел", - информирует телеканал. В свою очередь Bloomberg отмечает, что соответствующее решение приняли на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Таким образом, Цинь Ган заменит на посту Ван И.

Также Bloomberg полагает, что назначение Цинь Гана совпало по времени со стремлением председателя КНР Си Цзиньпина улучшить отношения с США.

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