На посту главы МИД Китая Ван И сменит экс-посол в США Цинь Ган
15:20 30.12.2022 Источник: Интерфакс
"Цинь Гана, китайского посла в США, в пятницу назначили новым министром иностранных дел", - информирует телеканал. В свою очередь Bloomberg отмечает, что соответствующее решение приняли на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Таким образом, Цинь Ган заменит на посту Ван И.
Также Bloomberg полагает, что назначение Цинь Гана совпало по времени со стремлением председателя КНР Си Цзиньпина улучшить отношения с США.
НОВОСТИ
- 15:48 30.12.2022
- Граждане РФ поставили рекорд по переводу средств на депозиты за рубежом - ЦБ
- 15:30 30.12.2022
- Россия технологически будет готова к высадке людей на Луну к 2030 году - Роскосмос
- 15:00 30.12.2022
- Путин не будет поздравлять с Новым годом Байдена и лидеров других недружественных стран
- 14:30 30.12.2022
- Правительство Тони Блэра обсуждало разрушение ОПЕК ради снижения цен на нефть — FT
- 14:00 30.12.2022
- В России выявили 5 810 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:30 30.12.2022
- Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией — Си Цзиньпин
- 13:00 30.12.2022
- В поле под Волгоградом нашли упавшие обломки неизвестного объекта, жертв нет — власти
- 12:30 30.12.2022
- Путин пожелал Си Цзиньпину и всему дружественному Китаю новых успехов
- 12:00 30.12.2022
- Новая конституция ДНР устанавливает приоритет семейного воспитания детей — Пушилин
- 11:30 30.12.2022
- Парламент ЛНР единогласно принял новую конституцию республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать